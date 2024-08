«Serve più attenzione per Costa Rei» 

Una petizione per chiedere al Comune di Muravera almeno tre cose “immediate” per Costa Rei: decoro urbano (strade, marciapiedi, illuminazione), servizi per i disabili (accessi in spiaggia, scivoli, docce), telecamere. E poi i rifiuti: «La differenziata qui non si può fare, ci sono rifiuti su ogni marciapiede».

La petizione

La protesta del comitato dei cittadini di Costa Rei («È in continua decadenza Costa Rei, solo noi ce ne accorgiamo? C’è la metà della gente dello scorso anno») c’è ed è molto dura ma - se si guarda ai numeri - è piuttosto ridotta. Appena in cinquanta infatti ieri sera hanno risposto all’assemblea pubblica convocata in piazza Bonaria dal presidente Luciano Zerbi, come due anni fa (ma allora erano in 200). Poca affluenza sottolineata dallo stesso Zerbi («Dobbiamo vincere l’indifferenza») che però confida nei buoni numeri della petizione “propositiva” appena lanciata: «Raccogliamo il maggior numero di firme, ci sono 4000 case a Costa Rei. E c’è un elenco infinito di cose che non funzionano. Firmiamo anche online». Possono firmare tutti: residenti, turisti e vicini di ombrellone.

Referendum

Ma la petizione è solo il primo atto. «Siamo pronti a raccogliere le firme anche per indire un referendum per uno dei nostri obiettivi più importanti, e cioè ottenere un bilancio separato per quanto riguarda Costa Rei. In questo caso servono le firme certificate di un quinto dei 480 residenti, e cioè circa cento firme». L’alternativa sarebbe la richiesta della municipalità per Costa Rei (come, ad esempio, Pirri) «ma è più complicato».

Lo scontro

Emerge, in ogni caso, uno scontro durissimo tra il comitato e il Comune. «Il sindaco - dice Zerbi - si rivolge a noi in modo sprezzante ma la democrazia è altro».

Il primo cittadino Salvatore Piu con una mail aveva annunciato la sua assenza all’assemblea (il sindaco aveva a sua volta invitato il comitato a riunirsi in Aula consiliare) evidenziando che, visto come stanno le cose, «il comitato non troverà terreno fertile».

Scontri datati che non accennano a diminuire di intensità. Con un continuo rimbalzo di accuse: «Sono inadeguati, sia il sindaco che i suoi collaboratori», ripete Zerbi all’assemblea. «Qualsiasi cosa noi facciamo viene vista come un attacco al potere - prosegue - invece noi siamo sempre stati propositivi». Il sindaco, a sua volta, nelle mail ha invitato il comitato a «scordarsi definitivamente il bilancio separato». Quindi l’ultima provocatoria proposta di Zerbi: «Io da presidente sono inadeguato e son pronto a dimettermi, lo faccia anche il sindaco».

