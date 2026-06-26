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Carbonia.
27 giugno 2026 alle 00:11

«Serve più attenzione alle manutenzioni nelle case comunali» 

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Intonaci a pezzi, infiltrazioni, ingressi difficilmente percorribili. Non godono esattamente di buona salute le case che appartengono al Comune di Carbonia, sia quelle di recente costruzione come i palazzi di via Angioy, sia quelle più datate come in via Lucania. Anni fa sono stati eseguiti interventi di manutenzione ma non hanno risolto tutti i problemi e a sollecitare una nuova ondata di opere è una mozione del consigliere comunale Diego Fronterrè, autore di una recente verifica sugli alloggi.

C'è un lato positivo: non sono pochi. Sono circa 150, e fra non molto verranno assegnati anche i dieci appartamenti dei due nuovi palazzi di via Angioy. «Bene, ma le manutenzioni languono - sottolinea il consigliere - in quelli di via Lucania si registrano distacchi di calcinacci e intonaci, nei nuovi di via Angioy è irrisolto in alcuni il problema delle infiltrazioni, in quelli ricavate nell'ex cantiere di via Trieste persistono disagi per l'umidità». Immobili da anni le condizioni delle cosiddette case parcheggio di via Costituente, l'ex liceo che il Comune 25 anni fa ha trasformato in case per persone con difficoltà a reperire un alloggio: «L'ingresso principale è ancora un disastro - conclude - le piccole autorimesse interne hanno ancora il tetto in cemento amianto>.

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