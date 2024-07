«Serve maggiore attenzione per il nostro centro storico» 

Più attenzione per il centro storico. Lo chiedono i residenti che evidenziano una serie di lacune.

«Gli eventi estivi nel centro storico sono pochissimi e sono stati decisi unilateralmente e con tempistica sbagliata. – dice Francesco Piras, residente - Nonostante l’intervento di recupero di una parte della piazza, non sono stati risolti gli annosi problemi, ovvero non si è provveduto al piano del traffico». Secondo Piras «manca anche un intervento sull’illuminazione pubblica che in tutte le vie è insufficiente se non assente. Inoltre, dal punto di vista urbanistico, manca la perimetrazione del centro storico e delle aree archeologiche. La parte dei siti archeologici, è priva di pulizia e manutenzione». Diverse le lamentele legate anche al traffico: «Non c’è alcun controllo - dice Paola Daga - i divieti di accesso per i non residenti di via Mentana e di via Belvedere, non vengono rispettati. Per non parlare del sovraccarico del traffico dirottato tutto su via Giordano Bruno e piazzetta Azuni». Nell’elenco si evidenzia anche la mancanza di un infopoint: «Inoltre i divieti di sosta non vengono rispettati, – dice Giuseppina Fai - in alcune zone sono addirittura inesistenti come ad esempio in via Manno, zona sporca e piena di erbacce per la costante presenza di auto». Il consigliere comunale delegato all’Ambiente replica: «Ci sono dei tratti dove dobbiamo ancora intervenire. Il clima e le dimensioni del paese non ci aiutano. Comunque abbiamo in programma interventi anche nel centro storico».

