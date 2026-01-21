Serve la Via per il resort a Porto Paglia 

Sul progetto di sviluppo turistico a Portopaglia, presentato dalla società Villa di Chiesa resort in liquidazione, servirà la Valutazione di impatto ambientale. Lo ha deciso la Regione dopo l’istruttoria che ha tenuto conto dei vari pareri degli enti e delle osservazioni presentate dalle associazioni ambientaliste. Tra Portopaglia e S’Acqua Sa Canna, nella costa di Gonnesa, la Villa di Chiesa resort ha presentato un progetto per resort con albergo, spa e unità residenziali. Le due lottizzazioni, F1 e F2 da 120 mila metri cubi, sono state approvate dal Consiglio comunale di Gonnesa due anni fa.

Tra i rilievi elencati nella delibera regionale c’è il parere del Corpo Forestale che ha comunicato che «le opere in progetto ricadono su aree sottoposte a vincolo idrogeologico», mentre il Genio civile ha sottolineato che entrambi i comparti, in particolare Portopaglia, «interferiscono con numerosi elementi idrici del reticolo idrografico». Per la Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio, «il progetto ricade in un territorio caratterizzato dalla presenza di un numero elevato di siti archeologici che qualifica come elevato il rischio di nuovi rinvenimenti e che rende pertanto necessario attivare la procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico». La Soprintendenza, inoltre, ha chiesto chiarimenti sull’impatto paesaggistico. «In fase di Valutazione di impatto ambientale – scrive la Soprintendenza – si chiede che vengano approfondite le motivazioni che hanno condotto alle soluzioni urbanistiche adottate». Ora il progetto turistico per Portopaglia sarà sottoposto alla Via.

