Serve la “nuova” Dinamo 

Sassari. « Riusciamo ad avere protagonisti diversi in attacco, a cambiare qualcosa in difesa ma l'entusiasmo e la voglia di vincere sono sempre le stesse»: Stefano Gentile spiega così la metamorfosi della Dinamo che stasera prova a mettere il settimo sigillo. Il test è un ulteriore salto di qualità rispetto alle ultime avversarie, perché al PalaSerradimigni (ore 19.30) è di scena Tortona, l’unica squadra capace di tenere il passo delle due corazzate Virtus Bologna e Milano, ma con un budget che è un terzo o anche meno. Inutile cercare punti deboli nella formazione piemontese perché non ce ne sono. L'infortunio di due-tre settimane dell'alapivot Daum è stato colmato tesserando l'ala slovena Mitja Nikolic (fratello di Aleksej che ha giocato in autunno a Sassari) che si allena col gruppo da novembre.

I segnali

In questa stagione però il Banco ha sempre vinto, seppur in volata: 84-83 nella semifinale della Supercoppa e 82-79 a Tortona. Segnale forse che è un'avversaria con la quale i biancoblù si accoppiano bene e riescono a fare ottima figura. Del resto in Supercoppa c'era Onuaku, in campionato Stephens. Alla fine la differenza la farà la presenza o l'assenza del play Robinson, più che dell'ala Jones, visto il rendimento nelle precedenti sfide: l'americano ha segnato rispettivamente 18 e 16 punti contro il collega avversario Christon. Coach Ramondino preparerà qualche variazione tattica per esorcizzare Sassari, ma anche Bucchi ha ancora qualche coniglio da tirare fuori dal cilindro, con la “scoperta” di Raspino specialista difensivo.

