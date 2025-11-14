Serve la Dinamo europea 

Sassari. La Dinamo cerca di trasferire in campionato la convinzione e lo slancio della Europe Cup dove ha messo al sicuro il primo posto del girone. Quello di domani a mezzogiorno al PalaSerradimigni è il confronto numero 30 tra Sassari e Trento (15-14 per gli ospiti) ma se il coach ospite Cancellieri festeggia la centesima panchina in serie A, per Veljko Mrsic è appena la seconda partita di campionato, dopo il debutto a Venezia con sconfitta. L'allenatore croato ribatte: «Lo step che dobbiamo fare è difendere sempre sino al ventiquattresimo secondo, invece in alcune azioni abbiamo difeso bene per 15-20 secondi e poi commesso errori che hanno consentito agli avversari canestri facili». Vietati i parziali da doppia cifra che sono costati carissimi in campionato. Proprio la continuità di rendimento è la lacuna più vistosa da colmare.

Due match indicativi

La gara contro Trento e la trasferta di Napoli servono non solo per cercare di rimpolpare la classifica abbandonando l'ultima posizione detenuta insieme ad altre tre squadre, ma anche per capire se l'organico ha bisogno di ritocchi. Dopo il 23 novembre, in coincidenza con la settimana di pausa, coach Mrsic avrà il quadro più chiaro e a quel punto si deciderà se tornare sul mercato o se andare avanti con i giocatori ereditati dalla gestione Bulleri.

L'avversaria

Trento ha vinto contro Cantù, Tortona e Varese, ha perso due volte con Brescia (una in semifinale Supercoppa), poi con Virtus Bologna, Cremona e Napoli. È 0/3 nelle ultime gare e arrivano con qualche dubbio: nella gara di EuroCup contro il Besiktas hanno dovuto fare a meno di Hassan (influenza), Jones (periostite) e Jogela (risentimento muscolare), inoltre il centro Bayehe è uscito nel secondo tempo per un attacco di nausea.

Il migliore è DJ Steward play-guardia da 18,5 punti col 61% da due e il 36% da tre e 4,3 assist. Lo segue la guardia Battle, che gira a 15 punti col 64% da due e il 57% nelle triple. Se dovesse restare fuori il play-guardia Jones (12 punti col 56% da due e 4,4 assist) sarà il capitano-bandiera Forray ad avere spazio. L'altra caratteristica è quella di avere tante ali sopra i due metri: Aldridge, Jakimosvki, Jogela e Airhienbuwa (avversari insidiosi per l'ex Trento Mezzanotte) senza dimenticare l'atletismo di Cheikk Niang, fratellino diciottenne di Saliou. Sotto canestro invece Trento ha più atletismo con Bayehe e Mawugbe, ma il Banco ha più tecnica, soprattutto con Vincini e anche Thomas.

Il tecnico Cancellieri ruota con dieci giocatori, spesso anche con undici, sebbene per pochissimi minuti, ma anche Mrsic non ha problemi ad allungare le rotazioni.

