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Zonchello.
27 agosto 2026 alle 00:35

«Serve chiarezza sulle piscine idroterapiche» 

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L’ex parlamentare e assessore regionale alla Sanità, Roberto Capelli, chiede l’accesso agli atti per verificare la situazione del servizio di Riabilitazione idroterapica dell’ospedale Zonchello. In una lettera, si rivolge ai rappresentanti politici e istituzionali del territorio (consiglieri regionali, parlamentari, amministratori locali) per domandare chiarimenti sul servizio «annunciato, inaugurato, finanziato manutenuto e destinato a pazienti che hanno bisogno di prestazioni riabilitative sia realmente operativo». Chiede di far conoscere le modalità, i numeri, il personale, i costi e i risultati e aggiunge: «I cittadini hanno diritto di sapere se le piscine idroterapiche dello Zonchello siano attive, quante prestazioni siano state erogate dal 2023 a oggi, quali siano i tempi di attesa, se vi siano stati periodi di sospensione, se i contratti di manutenzione siano stati rinnovati, quali risorse pubbliche siano state spese e quale sia oggi lo stato reale del servizio». Capelli allega una bozza di richiesta di accesso agli atti, articolata, che può essere depositata, integrata o modificata da chiunque abbia titolo istituzionale. E conclude: «Se un servizio pubblico esiste sulla carta, ma i pazienti vengono mandati altrove, il problema non è tecnico, ma politico». (g. pit.)

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