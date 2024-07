«Serve chiarezza sulla metanizzazione» 

«La Giunta regionale deve dire qual è la sua strategia sulla metanizzazione della Sardegna». A chiedere una presa di posizione è Pierluigi Loi, segretario regionale dalla Uiltec.

La richiesta

«Per la Giunta Todde è arrivato il momento - scrive in una nota - di fare una scelta politica industriale e dichiarare cosa intende fare per la metanizzazione della Sardegna». Un tema centrale per tante realtà produttive sarde che scontano l’assenza del metano, con costi energetici più alti rispetto a quelli sostenuti in altre regioni in cui il gas è presente. «Dopo che l’ex presidente Solinas aveva impugnato il Dpcm Draghi nel febbraio 2022 - dice Loi - era stato preso l’impegno che entro il 2023 sarebbe stato sostituito da un altro Dpcm con la dorsale a metano da nord a sud dell’Isola. Col passare del tempo questo impegno si è rivelato una bufala. La nuova Giunta, ormai insediata da qualche mese, deve fare chiarezza su questo tema per raggiungere un accordo con il ministero competente. Gli investimenti legati alla ripresa produttiva non possono più aspettare, non si può rischiare di morire di inedia per paura di fare scelte». Il segretario regionale della Uiltec rilancia la realizzazione della dorsale a metano per alimentare sia l’industria che i bacini civili. «Al momento - sottolinea - è l’unica strada per raggiungere una transizione energetica economicamente e socialmente sostenibile per imprese e lavoratori».

Sulla stessa lunghezza d’onda c’è la Cgil che nei giorni scorsi, dopo l’incontro con la presidente Todde, ha sollecitato la Giunta a fare chiarezza sulla metanizzazione della Sardegna. «Sono state perse tutte le occasioni possibili per garantire una transizione fondata su un mix di tutte le fonti - ha detto il segretario regionale della Cgil Fausto Durante - e ora ci si trova davanti a tentativi di speculazione e a una quantità sproporzionata di potenziali impianti, una realtà strettamente legata anche ai clamorosi ritardi sull’arrivo del metano».

L’attesa

Tra i progetti congelati in attesa dell’arrivo del metano c’è anche quello per il rilancio dell’Eurallumina di Portovesme.Il gas gioca un ruolo fondamentale nell’ammodernamento degli impianti della fabbrica ferma dal 2009 ma ancora non si è sciolto il nodo su modalità e tempi della metanizzazione. Nel corso dell’ultimo incontro al Ministero della Transizione Energetico l’Eurallumina ha confermato la volontà di investire sul rilancio della fabbrica, a condizione che ci sia la disponibilità del metano.

RIPRODUZIONE RISERVATA