Serve aiuto per le campane della chiesa 

Da 4 mesi le campane a Sant’Antioco non suonano più e il parroco rivolge un appello ai fedeli. Servono 11 mila e 500 euro per acquistare il dispositivo elettronico che da l’impulso per far suonare le campane della chiesa di Nostra Signora di Bonaria. L’annuncio, don Giulio Corongiu, lo ha fatto dal pulpito e si è rivolto direttamente ai fedeli, spiegando anche il perché del lungo silenzio delle campane che fino a 4 mesi fa, suonavano a festa. «Il congegno elettronico che faceva suonare le campane è vecchio e non funziona più - spiega il parroco Corongiu - risale ormai a 30 anni fa e va sostituito. Come sempre, confidiamo nella divina provvidenza che ci aiuta in tutto ciò di cui abbiamo bisogno. Certo che se c’è qualche cittadino che ha la possibilità più di altri di contribuire alla causa, ci farebbe tanto piacere, ma sono certo che in caso contrario, con la partecipazione di chi vuole contribuire, anche con poco, riusciremo a raggiungere l’obiettivo». E i fedeli da tempo ormai contribuiscino volentieri. Don Giulio infatti, con l’oratorio della sua parrocchia, ogni anno riesce a coinvolgere in attività ludiche circa 125 bambini, spesso portandoli al mare o in centri ricreativi a loro dedicati, praticamente senza chiedere un euro alle famiglie. Ed è proprio per questo che per aiutare le attività della parrocchia i cittadini contribuiscono volentieri. «Abbiamo sostituito recentemente l’impianto di amplificazione della chiesa - dice don Giulio - e anche in questo caso, l’abbiamo fatto con i piccoli contributi di tutti i fedeli. Sono certo che presto le campane ricominceranno a suonare».