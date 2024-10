Serre fotovoltaiche, il reato di truffa dichiarato prescritto 

Il reato di truffa è stato dichiarato prescritto dalla Corte d’appello di Cagliari che ha revocato sia la confisca delle serre fotovoltaiche di Su Scioffu a Villasor, uno dei parchi più grandi d’Europa, sia quella per equivalente da 19 milioni di euro nei confronti degli imputati Francesco Fanni, Pier Paolo Serpi e Mariano Muscas, condannati in primo grado a un anno e 10 mesi.

L’indagine sull’impianto realizzato dalla società indiana Moser Bear Clean Energy e dall’americana General Electric aveva preso il via 13 anni fa: nell’azienda agricola della Twelve Energy era stata realizzata una distesa di serre fotovoltaiche. Ma per la Procura quella di Villasor non sarebbe stata una vera azienda florovivaistica, ma un progetto messo in piedi per mettere a segno una truffa milionaria ai danni dello Stato per ottenere incentivi pubblici sulla produzione di energia rinnovabili. Sulla questione si era espressa anche la Corte dei Conti con una serie di condanne.

Ora la sentenza è stata ribaltata dalla Corte d’appello che, da una parte, ha dichiarato prescritta la truffa, ma dall’altro ha restituito l’impianto confiscato ai proprietari e tolto la sanzione da 300mila euro alla Twelve Energy. Per conoscere la motivazione della decisione bisognerà attendere il deposito della sentenza, ma l’ipotesi più probabile è che la Corte, presieduta dalla giudice Tiziana Marogna, non potendo assolvere con una prova evidente ma critica, come chiede la Cassazione, abbia fatto prevalere la prescrizione. Su confisca e danni, però, i giudici sarebbero entrati nel merito dichiarando l’insussistenza della responsabilità degli imputati difesi dagli avvocati Carlo Demurtas e Gian Mario Sechi.

