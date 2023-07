Serre distrutte e un pompiere ferito 

Il fuoco ha distrutto le serre, lambito le abitazioni e ferito un pompiere accordo per spegnere le fiamme. Pomeriggio di paura per gli agricoltori di Truncu is Tanas, dove il fuoco, di probabile origine dolosa, si è levato poco dopo le 14,30 di ieri. In quel momento le aziende erano deserte, i tanti contadini della zona si erano fermati per il pranzo. A destarli dalla sosta è stato il denso fumo e l’odore acre della plastica bruciata che, favorito dal forte scirocco, ha rapidamente invaso la campagna.

L’area si è ripopolata in un attimo, attorno alla grande colonna di fumo nero, sono accorsi in tanti a dare una mano per contenere il rogo e mettere in salvo le colture. A dare manforte sono giunti i mezzi dei volontari della protezione civile di San Sperate, Assemini e Siliqua, dei vigili del fuoco del distaccamento di Iglesias e del Comando di Cagliari, il Corpo forestale e Forestas.

I soccorsi

Le condizioni meteo e il forte vento di scirocco che alimentava il fuoco hanno reso necessario chiedere il supporto aereo. Dalla base di Pula si è levato in volo l’elicottero, che ha dovuto effettuare numerosi lanci d'acqua, prima di avere la meglio sulle fiamme. Attimi di paura anche tra i soccorritori: un vigile del fuoco, impegnato nelle operazioni di spegnimento, è rimasto ferito dalla caduta di un albero. I colleghi hanno provveduto a portarlo in un luogo sicuro prima del trasferimento nell’ospedale Brotzu di Cagliari, dove è stato accompagnato per gli accertamenti.

I danni maggiori sono stati per un complesso di serre in ferrovetro, ormai in disuso, che sono state completamente distrutte, appena lambite le altre serre in attività. Anche un’abitazione è stata circondata dalle fiamme, ma il rapido intervento degli operatori ha evitato il peggio.

I danni

«Il rogo è partito dietro le serre, poi ha saltato la strada raggiungendo la nostra azienda, fortunatamente è stato circoscritto prima di arrivare alla casa e alle serre – racconta Gabriella Tosi dell’azienda "Pagella” - Ogni estate la stessa storia, stavolta è bruciata parte del bosco di eucalipti e appena sfiorate le colture e l’oliveto».

Ancora è presto per la conta dei danni, ma potrebbero essere ingenti. Sul posto è intervenuta la polizia locale e il sindaco Antonino Munzittu, che usa parole dure: «Il problema degli incendi da noi è ancora più accentuato, perché molte coltivazioni sono abbandonate e le erbacce non vengono ripulite. Inoltre ci sono le serre in disuso, cattedrali nel deserto che rappresentano un serio pericolo. Ho chiesto già da tempo un incontro con l’assessore regionale all’Agricoltura, possibilmente anche con l’assessore all’Ambiente, per preparare un piano di dismissioni o riconversione di queste strutture, ma pare che nessuno voglia ascoltare».

RIPRODUZIONE RISERVATA