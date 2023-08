Serre distrutte dal maltempo, sì ai ristori 

Ristori per i danni causati alle aziende agricole dal maltempo che ha flagellato alcune zone dell’Isola nel mese di agosto 2022: le tempeste tropicali che si sono abbattute un anno fa, sono state ritenute assimilabili alle calamità naturali dalla Giunta regionale, che su proposta dell’assessore all’Agricoltura, Valeria Satta, ha approvato la delibera per il riconoscimento dei ristori.

Le cifre

I danni accertati ammontano ad un totale di 9 milioni e 700 mila euro circa ed hanno interessato quasi 250 aziende con danni superiori al 30% del totale della produzione e dei danni alle strutture.

Eccezionalità

«Per le gravose avversità atmosferiche che hanno colpito i nostri agricoltori ed allevatori nel corso del mese di agosto 2022 - ha sottolineato l’assessore Satta - è stato riconosciuto il carattere di eccezionale avversità atmosferica che ha colpito principalmente, ma non solo, il settore orticolo in pieno campo e in coltura protetta, carcioficolo, frutticolo, viticolo, agrumicolo, olivicolo, vivaistico floricolo, cerealicolo e foraggero. Adesso», conclude l’assessore, «dopo la certificazione che queste zone sono state realmente colpite, procederò a strettissimo giro a dar corso alle ulteriori attività necessarie al ristoro dei danni subiti dai nostri produttori».

La mappa

Le zone più colpite in quegli avvenimenti di eccezionale gravità sono il Campidano di Cagliari, la Trexenta, il Parteolla, il Sarcidano, la Gallura, Nuorese, Baronia, Romangia Sassarese, Monteacuto, il Capoterrese e i Comuni appartenenti al Coros.

Stagione rovinata

La pioggia e il vento avevano distrutto serre e coltivazioni. Campi zuppi d’acqua, con interi vitigni distrutti e raccolti che in parte sono finiti al macero, mandando in fumo l’intera stagione. Tra le zone più colpite quella di Sestu, uno dei primi Comuni ad attivare le procedure per il riconoscimento della calamità naturale.

RIPRODUZIONE RISERVATA