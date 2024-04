Serre comunali in concessione 

L’esecutivo guidato dal sindaco Domenico Gallus ha dato indicazioni agli uffici per la concessione in locazione delle serre di proprietà comunale. Sarà quindi aperto un bando per acquisire manifestazioni d’interesse (sul tavolo del sindaco era già arrivata una richiesta diretta alla concessione delle serre) per individuare un operatore economico per assegnare le serre.

Le manifestazioni di interesse potranno essere presentate sia da operatori economici che da privati (che si impegnano ad avviare un’attività imprenditoriale). Le serre dovranno essere utilizzate per la produzione orto-vivaistica.

Potranno essere concesse per sei anni eventualmente rinnovabili e il canone d’affitto a base d’asta è di 1.500 euro annui; importo che dovrà essere corrisposto a partire dal terzo anno.

