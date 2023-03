Serrande su anche in via Porcu 

In via Pola, a pochi passi da piazza Dessì, ad accogliere tutti con un sorriso c’è Roberta Casu 43 anni che appena da qualche mese ha aperto la panetteria “Pane, dolci e delizie” tentando l’avventura in solitaria dopo un lungo periodo all’interno del mercato civico. «Qui gli affitti sono molto bassi rispetto al centro» racconta, «io pago 600 euro per un locale che è anche abbastanza grande. In via Porcu ne vogliono 800 euro per appena 50 metri quadri». E fin dall’avvio le cose sembrano andare molto bene. «Credo che non sia importante dove sei ma piuttosto il passaparola e poi i social aiutano tantissimo per farti conoscere, senza dimenticare la qualità dei prodotti. Io ho clienti che arrivano anche da Cagliari e poi tante persone del vicinato soprattutto anziani. L’importante è essere sempre gentili con tutti».

Vede la luce in fondo al tunnel anche la centralissima via Porcu dove le serrande, abbassate da anni, cominciano a risollevarsi una dopo l’altra. A tentare l’avventura, come detto, sono soprattutto i titolari di attività alimentari: panifici, gastronomie, salumerie e cibo d’asporto, che cercano di fare prezzi vantaggiosi per attirare i clienti.

Il commercio cittadino si rianima e punta sull’alimentare. Negli ultimi mesi, sia in centro che in periferia, hanno aperto le porte tante nuove attività, circa venti ma forse anche di più.

La panettiera

In via Pola, a pochi passi da piazza Dessì, ad accogliere tutti con un sorriso c’è Roberta Casu 43 anni che appena da qualche mese ha aperto la panetteria “Pane, dolci e delizie” tentando l’avventura in solitaria dopo un lungo periodo all’interno del mercato civico. «Qui gli affitti sono molto bassi rispetto al centro» racconta, «io pago 600 euro per un locale che è anche abbastanza grande. In via Porcu ne vogliono 800 euro per appena 50 metri quadri». E fin dall’avvio le cose sembrano andare molto bene. «Credo che non sia importante dove sei ma piuttosto il passaparola e poi i social aiutano tantissimo per farti conoscere, senza dimenticare la qualità dei prodotti. Io ho clienti che arrivano anche da Cagliari e poi tante persone del vicinato soprattutto anziani. L’importante è essere sempre gentili con tutti».

Gastronomia

Poco distante in piazza IV Novembre anche Serena Argiolas 33 anni, ha aperto da pochissimo. La scommessa? Cibo da asporto e rosticceria self service nella gastronomia “Il laboratorio del gusto”. «Abbiamo aperto lo scorso luglio e diciamo che le cose vanno bene, anche perché in questa zona mancava un’attività come questa. Certo dobbiamo ancora farci conoscere». Anche qui i costi dell’affitto non sono da capogiro: 1800 euro per 180 metri quadri, ma un locale delle stesse dimensioni in pieno centro avrebbe costi esorbitanti. «I nostri clienti sono soprattutto quelli del quartiere, che è molto popolato, basti vedere tutti gli anziani che ogni giorno frequentano la piazza. E poi vengono tanti lavoratori per il self service».

La scommessa surgelati

Si punta sempre sul cibo anche in via Vittorio Emanuele dove Lucia Pani 44 anni ha da poco inaugurato la sua “Lucy surgelati”. «Anche se non siamo in pieno centro, questa è una bella zona, molto frequentata» dice la commerciante, «anche perché ci sono tante attività. Io mi sono trovata da subito molto bene, anche perché gli affitti sono chiaramente più bassi». Unico neo: «Sarebbe bello se quando si organizzano iniziative di vario genere, il Comune coinvolgesse anche strade come la nostra e non sempre solo il centro. Anche perché qui c’è un via vai continuo».

Via Porcu

Stupisce il risveglio di via Porcu. All’apertura, pochi mesi fa, di Pastadì, il ristorantino che serve pasta cucinata in diversi modi da una finestrella, ha aperto le porte anche il negozio di articoli per animali “Le gioie di Pollon” di Elisa Siddi, proprio all’inizio della strada. «Siamo qui da pochissimo» dice Siddi. «Le persone stanno cominciando a conoscerci e poi ci sono anche tante altre attività che stanno aprendo ed è importante per rivitalizzare la strada». Di fronte a lei, tra qualche giorno aprirà un negozio di abbigliamento vintage, e per stare in tema di cibo, poco più avanti, troveranno spazio una prosciutteria bistrot e una poketteria, sulla scia del successo dei poke, i piatti composti tanto di moda.

