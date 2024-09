Serrande giù e negozi chiusi nella ex strada dello shopping 

Le ultime serrande si sono abbassate un paio di giorni fa, con la chiusura di un negozio di abbigliamento all’angolo con via Cavour. Continua inesorabile la lenta agonia di via Porcu, dove molte attività hanno chiuso da tempo e altre lo hanno fatto di recente.

La via dello shopping non ha più l’aspetto di un tempo quando pullulava di negozi. Basta farsi un giro per scorgere soprattutto vetrine spente: sono più di dieci le attività che non sono andate avanti e alcuni dei negozi ormai chiusi da anni, si ripopolano soltanto nel periodo di Natale con i “temporary store”.

«Il problema di via Porcu è che la strada continua a restare aperta al traffico» dice il presidente del Centro commerciale naturale Sergio Piludu, «il commercio è cambiato, l’offerta è cambiata e tutti i negozi che prima andavano per la maggiore adesso non vanno più. Non ha più senso avere in una via tanti negozi di abbigliamento perché la gente poi compra soprattutto su internet. Lo dice il mercato. Servono nuove attività, come il food, ma la strada così aperta al traffico non è appetibile. Cosa puoi fare qui, dove non ci sono marciapiedi né spazio? Viale Colombo è piena di gente perché ci sono marciapiedi enormi e i tavolini all’esterno».

«Io credo che il problema sia che qui aprono sempre gli stessi negozi» dice Sabrina Piras, una residente, «un tempo c’erano tre negozi per bambini in pochi metri e invece non c’è nemmeno una gelateria. È chiaro che poi chiudono. Bisogna diversificare l’offerta».

