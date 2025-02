Serrande abbassate, l’allarme dei commercianti 

Serrande abbassate nel corso Vittorio Emanuele a Sant’Antioco. All’apparenza, un fenomeno inarrestabile: la crisi peggiora di giorno in giorno.

Commercianti di trentennale esperienza sull’argomento mostrano rassegnazione. «Noi restiamo aperti ormai solo per dare un servizio - dice Salvatore Mura, titolare del Bar Santiago - abbiamo tre bar in diverse zone del paese, ma qui nel Corso non c’è più respiro. Ho chiesto di rimontare il gazebo che avevo nell’adiacente piazza Umberto, giusto per avere un po di respiro e in Comune mi hanno detto che non è stata collaudata, quindi “picche”. Di questo passo l’unica soluzione è la chiusura. Dispiace, perché abbiamo resistito al covid, alla crisi e a tante altre cose, ma il commercio non lo si favorisce a chiacchiere». Dall’altra parte del marciapiede, altro tipo di attività commerciale, ma la situazione non cambia. «Ho sbagliato nel momento in cui ho cambiato locale a rimanere qui nel Corso - dice Marco Uras, titolare di una macelleria - avrei dovuto cambiare zona se non addirittura paese. Un dramma, nei momenti in cui si dovrebbe lavorare, ti chiudono la strada all’improvviso per qualsiasi cosa. Tra manifestazioni o appuntamenti vari, chiudono tutto e qui diventa un mortorio. L’anno scorso, ho avuto un 30 per cento in meno rispetto all’anno precedente. Questo posto, se continua così, diventerà un deserto. Dalle 18 in poi, non si vede più nessuno in giro». Il Ccn propone soluzioni comunque difficili da adottare. «Partirei subito da un atteggiamento positivo e possibilista - dice il presidente del Ccn Gianni Esu - mi riferisco proprio agli esercenti del Corso che hanno la necessità di essere uniti anche nelle loro richieste. Poi va rimarcata la necessità di rinnovamento da parte degli operatori e allo stesso tempo, un’azione forte che punti al decoro del centro urbano». Il problema è attenzionato anche dalla politica. «Il fenomeno può diventare inarrestabile - dice la capogruppo di opposizione del Consiglio comunale, Ester Fadda - esistono delle soluzioni per contrastare il declino. Ad esempio l’istituzione di un piano straordinario di aiuti per le attività commerciali, perlomeno nei mesi invernali». «Gli eventi e le iniziative possono essere solo una piccola e temporanea parte della soluzione - dice l’assessora Roberta Serrenti - è necessario un impegno più ampio, per ripensare il nostro commercio e la nostra città nel panorama attuale».

