Serrande abbassate in via delle Conce 

Un'altra zona morta in centro storico. Via delle Conce, ex snodo nevralgico cittadino, appassisce da anni senza alcun segnale di resurrezione. «Da quando, un anno e mezzo fa - riferisce Alan Poddighe, un residente - ha chiuso Corte Santa Maria e il supermarket, e sono spariti i parcheggi, qui non si muove più niente». E, nonostante il trovarsi a vista di ospedali e stazioni, sia di treni che di pullman, la strada appare sempre più deserta, a eccezione dei passaggi di Sirio. Chiaro indizio del down, negli ultimi mesi, sono gli esercizi commerciali, già cinque, costretti a chiudere i battenti, e a trasferirsi altrove, vista l'assenza di attività e clienti. Resistono i bar ma con una clientela ridotta all'osso mentre invece prospera il discount che ha un proprio spazio interno con diversi stalli. «Uno dei problemi - continua Alan- è proprio la mancanza di parcheggi. Nessuno si ferma oppure, se lo fa, si posiziona sui marciapiedi con l'alto rischio di prendere la multa». Quelli dei residenti sono stati tolti un anno fa, con il peggioramento inevitabile dell'umore degli abitanti.

Residenti e commercianti hanno inviato una petizione al Comune, prima di Natale, chiedendo un intervento dell'amministrazione insediatasi a luglio. L'unica soluzione all'orizzonte è quella di lasciare via delle Conce. In tanti hanno già messo in vendita la propria abitazione. (e. f.)

