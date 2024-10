Serramanna, rubinetti a secco da tre giorni 

Le pompe per il pescaggio dell’acqua dai pozzi comunali sono andate in tilt a causa del nubifragio di sabato notte, e a risentirne è stata la regolarità dell’erogazione dell’acqua nel paese: gravi difficoltà a Serramanna, uno dei centri sardi che ancora gestiscono in autonomia il servizio idrico, dove per approvvigionare una buona fetta di cittadinanza rimasta senza acqua corrente sono tornate in azione le autocisterne. Due quelle che domenica, lunedì e ieri hanno rifornito incessantemente le utenze rimaste a secco.

«La situazione sta migliorando», garantisce il sindaco Gabriele Littera: «L’acqua sta gradualmente tornando in tutto il paese, e nelle prossime ore speriamo di tornare alla normalità».

Seppure in maniera minore rispetto ad altri centri, anche vicini, nella notte tra sabato e domenica è piovuto tantissimo anche a Serramanna, e le precipitazioni hanno causato danni agli impianti elettrici dei sistemi di pompaggio. «Da noi il maltempo ha causato una serie di conseguenze sugli impianti elettrici, e si sono interrotte cinque pompe su 11», continua Littera: «Quando i problemi si verificano nel fine settimana, poi, è sempre un po’ più difficile. Tra domenica e lunedì si è intervenuti per riparare i guasti, ma questo non ha impedito che si potesse mandare verso il paese solo una quantità inferiore di acqua e questo ha fatto si che le zone più alte dell’abitato soffrissero per la mancanza d’acqua».

Col passare delle ore ieri il servizio idrico sembrava gradualmente tornare alla normalità. «Già dalla notte passata la pressione sulla rete era discreta e buona parte delle utenze ha ripreso ad avere un servizio regolare», conclude il sindaco: «Ci aspettiamo un ulteriore miglioramento».

RIPRODUZIONE RISERVATA