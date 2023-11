Serramanna, finalmente 

Il C’è Chi Ciak di Serramanna trova la prima vittoria in Serie B con il successo 6-5 nel derby con l’Alghero. Decisivo il gol di Facundo Setti segnato a soli 41 secondi dalla sirena finale. Sabato amaro per le altre sarde: Sardinia Futsal, Monastir, Jasnagora, Città di Cagliari, Elmas e Domus Chia sono state tutte sconfitte.

Il derby

Tante emozioni a Decimomannu per il derby sardo di giornata tra C’è Chi Ciak e Alghero. Sono gli ospiti a passare per primi in vantaggio con un bel destro di Molina. Immediata la reazione della formazione di Cocco che impatta con Marini. Lo stesso capitano del “CCC” risponde al nuovo vantaggio di Russu, mentre Barresi trova il 3-2 ancora per i padroni di casa. Nel finale di frazione succede di tutto: Molina segna il 3-3, Setti su punizione e Meloni firmano il nuovo vantaggio e allungo del C’è Chi Ciak. L’Alghero resta anche in inferiorità numerica per il doppio giallo di Marogna ma spreca l’opportunità per accorciare con il tiro libero di Becca parato da Spiga. Lo stesso Becca si riscatta nella ripresa con il gol 5-4, mentre Molina completa la rimonta a 8’ dalla sirena. Ci vuole un lampo dell’argentino Setti, a soli 41 secondi dalla fine, per decidere il derby con la rete del 6-5 che premia il C’è Chi Ciak con la prima vittoria in campionato. Rimandati i primi tre punti dell’Alghero.

Sconfitte

Nel girone A, il Sardinia Futsal cade per la prima volta in stagione in trasferta contro il Real Five Rho per 8-4. Non sono bastate le reti di Atzeni, Bringas, Casta e Loddo. Primo ko anche per la Jasnagora nel girone E. A Pomezia finisce 2-1 per il Mirafin nonostante il gol di Ruggiu. Nuovamente sconfitti il Città di Cagliari, in casa per 5-3 contro il Cures, e il Domus Chia, 5-1 sul campo del Club Sport Roma. L’Elmas cede 7-1 in casa contro l’Atletico Grande Impero. Nel girone B il Monastir è stato battuto 7-0 dalla Compagnia Malo.

