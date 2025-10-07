Serramanna e Cus a “L’Informatore C5” 

Sono iniziati i campionati regionale di serie C1 e C2 di futsal e saranno questi tornei al centro della nuova puntata de “L’Informatore sportivo Calcio a 5” in onda oggi dalle 18,30 alle 19 su Radiolina e Videolina. Ospiti di Matteo Vercelli (foto) il CCC Serramanna, con il presidente Vinicio Putzolu e l’allenatore Simone Perra, e il Cus Cagliari, con il tecnico Fabio Perdighe e il giocatore Alejo Musto. Spazio inoltre al campionato nazionale femminile, con il Cagliari impegnato nella serie A, e alle squadre maschili pronte all’avvio della serie A2 e B.