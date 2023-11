Serramanna: da domani Stràngius va a scuola 

Si chiama “Stràngius a scuola” la versione dedicata gli studenti che segue di due mesi la VI edizione di “Festival Stràngius. Testimoni del nostro tempo”, il Festival letterario internazionale della letteratura autobiografico di Serramanna, organizzato in collaborazione con l’associazione “Città della terra cruda”. «Spesso, nell’organizzazione degli eventi culturali, non si tiene conto di istituzioni e agenzie che tutti i giorni lavorano per la crescita culturale e intellettuale delle comunità. Per questo Stràngius è voluto entrare in tutti gli istituti scolastici di Serramanna e nella Biblioteca comunale», spiega il direttore artistico, Giuseppe Manias.

Il via

Gli eventi aperti al pubblico iniziano domani, all’Istituto Buonarroti, dalle 11.20 alle 13.20, con la presentazione del libro “La vita ti sia lieve. Storie di migranti e altri esclusi”, di Alessandra Ballerini, avvocata civilista, specializzata in diritti umani e integrazione, impegnata a seguire la causa di Giulio Regeni. Il giorno dopo, nello stesso istituto e allo stesso orario, Luca Locci presenterà il libro autobiografico “Il sequestro di un bambino”, nel quale affronta l’esperienza del suo rapimento da parte dell’Anonima, durato tre mesi nel 1978, fino al pagamento del riscatto. Mercoledì 15 novembre avrà luogo nella biblioteca comunale G. Solinas, alle 18.30, l’incontro con il giornalista e scrittore Massimo Beraldi, che parlerà del podcast ““Ines Figini: 3 giorni per non dimenticare Auschwitz”. Mentre l’indomani sarà la volta di Guia Risari, nota filosofa e scrittrice per bambini e ragazzi, ancora alla biblioteca alle 18.30, che presenterà la versione da lei curata per Mondadori de “Il diario di Anna Frank”, insieme ad Andrea Piacentini. Doppio appuntamento venerdì 17 novembre al Centro provinciale per l’istruzione degli adulti (Cpia): si comincia alle 17.30 con la presentazione del libro “Genova Istambul. Sogni, rivolte, ritorni tra G8 e piazza Taksim”, di Stefano Caffagnini, attivista antifascista e antimilitarista, che dialogherà con Giuseppe Manias; sarà Claudia Zuncheddu, alle 18.45, a moderare l’appuntamento con Annino Mele, pastore, ex bandito e scrittore che ha trascorso in carcere buona parte della sua vita, che presenta i volumi “Probomines” e “Il marchio del bandito”.

