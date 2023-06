Serra sul ring a Cracovia: in palio c’è il pass olimpico 

Una preolimpiade con vista sui Giochi olimpici di parigi 2024. Da venerdì al 2 luglio (con la giornata di riposo del 29 giugno), a Cracovia si disputeranno i Giochi Europei e la Sardegna schiererà una punta di diamante nel torneo di pugilato con ottime chance di staccare il pass: occhi puntati sul pugile di Porto Torres Federico Serra, medaglia d’oro ai Giochi del Mediterraneo e bronzo europeo lo scorso anno, la speranza della boxe isolana di rivedere un pugile sardo alle Olimpiadi dopo le due partecipazioni di Manuel Cappai (a Londra 2012 e Rio 2016).

L’atleta delle Fiamme Oro, cresciuto sotto la guida di Domenico Mura, si giocherà questa prima chance in Polonia dove combatterà nella categoria dei 51 chilogrammi (pesi mosca) e avrà buone possibilità di staccare il pass, visto che avrà avversari forti ma comunque alla portata. Al pugile di Porto Torres “basterà" arrivare in finale per avere la certezza di conquistare il sogno di partecipare ai Giochi di Parigi: l'organizzazione del torneo, infatti, in questa fase mette in palio due pass nella categoria dei mosca.

Serra non parte tra i favoritissimi ma il ventottenne talento turritano, da anni punta di diamante della Nazionale, ha comunque ottime chance di arrivare in finale e quindi è certo ch sarà tra i protagonisti sul ring della Nowy Targ Arena (diretta sui canali Rai e in streaming sulla piattaforma Raiplay). Insieme al pugile di Porto Torres, fanno parte della spedizione azzurra altri sei pugili uomini e altrettante donne.

