Serra: storia dell’Altra, ma cosa è successo 10 anni dopo? 

L'uomo perfetto non esiste, è risaputo. Ma se anche esistesse, sarebbe già impegnato. E lascerebbe dietro di sé uno strascico di lacrime e di cuori infranti, quelli delle donne che, non potendo vivere un rapporto esclusivo con lui, si accontentano di pochi momenti rubati. È la dura vita dell’amante, che ama tanto quanto una moglie, ma che attende, novella Penelope, il ritorno di un uomo che non è mai pronto per restare. Elvira Serra, nuorese, giornalista, firma del Corriere della sera, ne delinea un ritratto magistrale nel suo romanzo: “L’Altra. Storia di un’amante”, pubblicato da Solferino, in cui sfrutta le sue doti da scrittrice e la sua esperienza personale, per mettere a nudo emozioni e paure, speranze e delusioni di un rapporto tanto intenso quanto complesso.

Una narrazione che ha già incontrato i lettori, perché la prima pubblicazione risale a dieci anni fa, e in occasione dell'anniversario esce in una nuova edizione. «Del resto, in questi anni, le Altre non si sono estinte», sorride l'autrice, che aggiunge: «È l’occasione per fare un bilancio per me e per tutte le donne che hanno vissuto e vivono questa esperienza. Nessuna accusa e nessuna attenuante, solo riflessioni sulla spontaneità dei sentimenti di una donna che ama e che non è mai una rubamariti: si rubano gli oggetti, non le persone».

Ad arricchire la vicenda, una postfazione in cui si tirano le somme del rapporto vissuto e si esaminano le reazioni che il libro ha suscitato in questi anni: «Ho ricevuto molti messaggi di gratitudine», racconta, «è come se abbia dato voce a chi aveva molto da dire, ma nessuno disposto ad ascoltare. È la voce di chi merita il rispetto che si deve a ogni persona che nutre sentimenti veri, perché quando tra due persone le cose non funzionano, il problema non è l’Altra, ma è dentro il rapporto». Non si può scegliere di chi innamorarsi, ma «è altrettanto vero», conclude, «che la felicità si costruisce nella propria indipendenza; chi si affida alle scelte degli altri si condanna a un'attesa, che non è detto abbia un lieto fine».

Elvira Serra è stasera (alle 18) allo Spazio Ilisso di Nuoro per presentare il libro con Giuseppe Deiana.

RIPRODUZIONE RISERVATA