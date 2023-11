La consigliera di maggioranza e capogruppo della “Civica San Sperate” Lidia Serra si dimette dal Consiglio. «Nessun diverbio», puntualizza Enrico Collu, presidente del Consiglio sansperatino e consigliere di maggioranza: «Non è stata nemmeno una questione di vedute differenti. Lidia Serra ha lasciato la carica per motivi strettamente personali, anzi siamo in ottimi rapporti e come tanti altri cittadini impegnati, continuerà a sostenere il gruppo».

Le succederà in Aula Maria Giuseppina Casti. Il ruolo andrebbe però in contrasto con la sua attuale carica nel consiglio di amministrazione della Scuola civica. «Dovrà dimettersi per poter entrare in Consiglio», prosegue Collu. Rimangono vacanti i posti da capogruppo e quello che lascerebbe Casti nel Cda della Scuola civica quindi. (m. p.)

