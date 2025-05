Serra rassicura: «Stiamo cercando una soluzione» 

«Stiamo cercando di superare le problematiche». Carlo Serra, l’assessore alle Attività produttive, parla con la calma che lo contraddistingue, ben sapendo che nei caddozzoni di via Vulcano il nodo delle diciotto ore vale quanto un cappio al collo.

«I camion bar – spiega – sono sottoposti alla normativa regionale del commercio come tutte le altre tipologie di ambulanti». Questo per dire che l’obbligo dello spostamento è nell’ordine della normativa, non un paletto messo dall’amministrazione. La Giunta, semmai, sta cercando il modo per applicare una deroga. «Per quanto di competenza – sottolinea l’assessore –, c’è la volontà di trovare sempre soluzioni legittime che favoriscano ogni tipo di impresa».

Sull’incremento del canone, arriva la conferma di Serra. «È un passaggio necessario, le tariffe attuali sono quelle definite con la deliberazione 46/2021 e da allora non più modificate». Le variazioni verranno applicate con le nuove autorizzazioni, «ma la differenza di costo più sostanziale deriverà più che altro dall’ampliamento dei metri di concessione. Naturalmente anche questa previsione è trasparente e gli operatori sono stati informati». Infine: il trasferimento in via Stromboli avverrà «non appena saranno rilasciate tutte le concessioni ai vincitori del bando». ( al. car. )

