Serra Perdosa, al via i lavori per il futuro asilo comunale 

Hanno preso il via nei giorni scorsi a Iglesias i lavori per la realizzazione del nuovo asilo comunale in via Pacinotti nel quartiere di Serra Perdosa. Un finanziamento di quasi 4 milioni di euro consentirà di riqualificare un’ampia area dove è al momento presente un rudere di un centro di aggregazione che non è mai entrato in funzione.

«Gli interventi – spiega l’assessore ai Lavori pubblici, Alberto Cacciarru – sono partiti proprio con la demolizione del fabbricato, ormai vandalizzato e già soggetto a un provvedimento di sgombero. La ditta aggiudicataria della gara d’appalto è sarda e nel giro di un anno consegnerà il nuovo asilo comunale, che potrà accogliere tutti i bimbi dagli zero ai sei anni».

La futura struttura in via Pacinotti rientra nel più ampio progetto di riqualificazione del quartiere più popoloso della città: «Un piano per Serra Perdosa – precisa Cacciarru – che garantirà un’importante opera di rinnovamento per l’intera zona. Insieme all’edificio è anche prevista la riabilitazione di un vasto spazio verde che sarà reso disponibile anche per i cittadini del rione».

