Serra Perdosa, 130 nuovi parcheggi 

Un quartiere che cambia volto. Il progetto di rigenerazione urbana a Serra Perdosa riparte con la riapertura dei cantieri dopo la pausa estiva. Sono ripresi i lavori di pavimentazione della parte pedonale, prima carrabile, di fronte alla chiesa.Sono stati conclusi, invece, i lavori nei nuovi parcheggi, nelle aree di via Spanu, via Cocco Ortu, e Piazza XI Maggio. Nel quartiere ci sono 130 nuovi stalli. Questo ultimo intervento prevede ancora la consegna dei lavori da parte della ditta appaltatrice alla amministrazione, si tratta comunque, di un semplice passaggio burocratico, poiché i lavori sono stati conclusi.

Il progetto

Il progetto nel suo insieme, prevede una serie di opere finalizzate alla rigenerazione e riqualificazione del quartiere di Serra Perdosa, per un costo corrispondente a 2.900.000 euro.I progetti riguardano la riqualificazione degli spazi esterni nei compendi ex Ina casa ed ex Gescal, della piazza Dante (di fronte alla chiesa dedicata a San Pio X), le aree parcheggio di via Spano, via Cocco Ortu, e Piazza XI Maggio; la riqualificazione del Viale Leonardo Da Vinci, con realizzazione delle aree verdi e degli spazi gioco; una pista ciclabile, della lunghezza di circa 1.300 metri, al fine di collegare il Parco di San Salvatore (che sarà presto riqualificato) e la oiazzetta Antonio Orrù.

Il Comune

«La ditta – ha spiegato l'assessore ai Lavori Pubblici, Alberto Cacciarru – ha ripreso lunedì, pochi giorni fa, i lavori di pavimentazione della parte pedonale, prima carrabile. E i lavori procedono bene e a pieno ritmo.Le opere da realizzare sono tante: sono al centro della nostra azione amministrativa. La rigenerazione urbana del quartiere di Serra Perdosa è uno fra i nostri principali obiettivi per offrire non soltanto nuovi spazi, moderni e riqualificati alla comunità, ma per tracciare nuove e interessanti prospettive di sviluppo, sia sotto il profilo formativo che sotto il profilo culturale. È nostra intenzione applicare una politica di sviluppo attenta alle esigenze di tutta la comunità». Il progetto nasce in seguito alla partecipazione del Comune a un bando ministeriale per la rigenerazione urbana e ai finanziamenti del Pnrr. Si scommette su «una città sostenibile, che appartiene sempre di più alla sua comunità, dove ritrovare spazi e luoghi di incontro e socializzazione. Dal centro alle aree periferiche, un piano di lavori pubblici, con piccole e grandi opere, per arrivare al cuore del quartiere più popolato della città».

