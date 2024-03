Serra perde il primo “round”: cercherà il pass in Thailandia 

Era una dei pugili più attesi. Perché nella spedizione azzurra arrivata a Busto Arsizio per cercare di conquistare un pass per i Giochi di Parigi 2024, Federico Serra era quello con le maggiori possibilità (almeno sulla carta). Invece il pugile di Porto Torres è stato sconfitto nella categoria dei 51 chili al primo turno del torneo pre-olimpico dal filippino Roger Ladon con verdetto non unanime dei giudici (4-1). Non è bastata al mosca la migliore tecnica e velocità rispetto all’avversario: il turritano ha pagato dazio al più esperto avversario. «Sono molto deluso», dice Serra, «davvero mi dispiace. Stavo bene anche se un po' affaticato dal peso, mi sono trovato davanti un avversario molto esperto e decisamente bravo che, soprattutto nella prima ripresa, mi ha preso spesso il tempo. Dall’angolo mi hanno dato le indicazioni ma ho capito troppo tardi come avrei dovuto affrontarlo».

L’ultima chance per conquistare il pass per le Olimpiadi sarà adesso in Thailandia.

