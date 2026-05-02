Serra indoor in casa con piante di cannabis: arrestata una 43enne 

La serra indoor, ben attrezzata, era stata allestita in un locale. Qui la Polizia ha recuperato 120 piante di cannabis. Per questo la presunta coltivatrice, Simona Piludu, 43 anni di Pula, è stata arrestata. Finita ai domiciliari, come disposto dal pm Mario Leo, la donna assistita dall’avvocato Riccardo Floris comparirà domani davanti alla giudice Giulia Tronci per l’udienza di convalida.

Sono stati gli investigatori della sezione criminalità diffusa della Squadra Mobile, coordinati dal dirigente Davide Carboni, a sospettare della 43enne, iniziando così a tenere sotto controllo la sua abitazione. Una volta raccolti gli elementi a conferma che ci potesse essere un’attività illegale, probabilmente legata alla produzione di droga, i poliziotti hanno deciso di intervenire. Alla vista degli agenti, la donna avrebbe finto di cascare dalle nuvole davanti ai sospetti. I poliziotti, dopo una prima perquisizione negativa, sono riusciti a individuare un locale usato per la coltivazione delle piantine di cannabis.

All’interno di questo spazio “nascosto” c’era la serra con 120 piante e un sistema di illuminazione artificiale e di aerazione, oltre al necessario per la coltivazione e l’irrigazione. È scattato il sequestro anche di 1.700 euro e del materiale per il confezionamento della sostanza. C’è il sospetto che siano stati realizzati degli allacci abusivi alla rete elettrica: su questo sono in corso gli accertamenti da parte dei poliziotti. La marijuana prodotta se rivenduta, secondo gli investigatori, avrebbe potuto fruttare tra i 60 e gli 80mila euro.

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