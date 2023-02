Serra ‘e Pinna: l’ospitalità prende forma 

Al culmine dell’ultimo sopralluogo, il responsabile del servizio Lavori pubblici ha rilasciato il certificato che attesta la regolare esecuzione dei lavori. Di fatto il nulla osta sancisce la conclusione della prima fase dell’intervento di recupero del borgo Serra ‘e Pinna, quello che nelle intenzioni del Comune di Triei s’inserisce nell’offerta turistica come albergo diffuso. «Ora ci saranno i lavori di completamento che verranno eseguiti con le economie», dice Tiziana Murru, 46 anni, numero due dell’amministrazione guidata da Anna Assunta Chironi. Vietato ipotizzare i tempi di conclusione: «Al momento - ammette la Murru - non siamo in grado di stabilirlo». L’opera è stata finanziata oltre dieci anni fa con 1,5 milioni di euro (1,25 regionali e 256 mila comunali). La nuova struttura ricettiva potrà ospitare 14 camere per un totale di 29 posti letto, una reception e un ambiente colazione-taverna. Un progetto ambizioso per ampliare l’offerta di ospitalità. (ro. se.)

