Serra di marijuana: un arresto 

Ancora una piantagione di marijuana scoperta a Sestu dai carabinieri che stavolta sono entrati in azione nelle campagne di “Rio Sassu”. Dopo gli accertamenti condotti nel massimo riserbo e vari pedinamenti, è scattata una perquisizione con la mobilitazione dei militari della Stazione in una zona da tempo monitorata. Il presunto coltivatore, Daniel Ferru, 38 anni è stato arrestato per coltivazione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. Il proprietario del terreno, un suo zio di 74 anni, è stato invece denunciato a piede libero per gli stessi reati. Ieri mattina Frau, disoccupato, è stato accompagnato in Tribunale di fronte al giudice monocratico che ha convalidato l’arresto, scarcerandolo in attesa della nuova udienza prevista per il 22 ottobre. Per lo zio si annuncia un procedimento a parte.

L’operazione

Il blitz coordinato dal luogotenente Riccardo Pirali, comandante della Stazione di Sestu, è scattato nell'ambito di un servizio mirato alla prevenzione e al contrasto della produzione e dello spaccio di sostanze stupefacenti. Zio e nipote, sono stati individuati dopo un appostamento all'interno di un terreno agricolo di proprietà del pensionato nelle campagne di “Rio Sassu”, dove è stata scoperta una serra con 71 piante di cannabis indica, di altezza variabile tra 80 e 180 centimetri. Sul posto, oltre alle piante, i carabinieri hanno recuperato alcuni grammi di infiorescenze di marijuana, una bilancia elettronica di precisione e materiale per il confezionamento della sostanza stupefacente.

L’arresto

Epilogo dell’operazione è stato il sequestro di tutto il materiale illecito, col disoccupato poi accompagnato in caserma, dove dopo le formalità di rito è stato dichiarato in arresto con la pesante accusa di coltivazione ai fini di spaccio.

Sul posto è arrivato anche il maggiore Michele Cerri comandante della Compagnia di Quartu che ha seguito l’intera vicenda. Ieri mattina la prima udienza dell’indagato. La sentenza dovrebbe arrivare a fine ottobre. Si tratta dell’ennesima operazione antidroga nell’agro comunale dove anche di recente sono state scoperte diverse piantagioni di marijuana.

