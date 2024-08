Serra di marijuana, il 38enne resta ai domiciliari 

È comparso ieri davanti al giudice per l’udienza di convalida l’agricoltore di Sestu Rafhael Pitzani, 38 anni, accusato di coltivazione di canapa indiana e di spaccio di stupefacenti. Il giudice ha confermato gli arresti domiciliari imponendo all’indagato (difeso dal’avvocata Ilaria Annis), l’obbligo di non avvicinare persone che non siano di casa. Il tutto in attesa della nuova udienza la cui data non è stata ancora stabilita.

L’operazione risale a tre giorni fa: un blitz tutt'altro che casuale col recupero di 140 piante di canapa indiana. L'indagine coordinata dal luogotenente Riccardo Pirali, è scattata nella zona di “Is ceas de Garau”, all’interno di una serra in uso a Pitzanti sono stati rinvenute le 140 piante di cannabis indica già recise e in fase di essiccamento.

Sequestrati anche 40 chili di marijuana già sistemati in sacchi di plastica; diverso materiale per la pesa, l’essiccamento e il confezionamento dello stupefacente, custodito in un locale attiguo alla serra. Tutto il materiale e la sostanza stupefacente rinvenuta sono stati sequestrati.

Le indagini vanno avanti per risalire a eventuali complici dell’agricoltore. In merito non sono finora trapelate indiscrezioni.

RIPRODUZIONE RISERVATA