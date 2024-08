Serra di cannabis sotto sequestro 

La piantagione di cannabis coltivata a scopo tessile in una serra in località Bachixeddu sarebbe dovuta essere light ma il principio attivo che produce effetti psicotropi era superiore ai limiti di legge e una parte del raccolto stava venendo essiccato: pratica, questa, non consentita.

Il Corpo Forestale di vigilanza ambientale di Pula ha sequestrato la serra con circa 3.000 piante e 130 chili di infiorescenze essiccate. L’affittuario delle serre, Bohach Ihor, 40enne ucraino, è stato denunciato. Il pubblico ministero Gilberto Ganassi ha disposto il campionamento delle piante e delle infiorescenze in essiccazione: le analisi di laboratorio hanno accertato la presenza di un principio attivo mediamente dell’11 per cento, di molto superiore a quella ammessa per legge. Sono al vaglio degli inquirenti le posizioni di altre persone che a vario titolo hanno interessi nella serra. La cannabis sequestrata verrà distrutta. (fe. co.)

