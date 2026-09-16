Serra di canapa nel cortile di casa 

Nel cortile di casa avevano allestito una serra artigianale. E sotto quei teli di plastica trasparente crescevano, rigogliose, diverse piante di canapa. Una piccola coltivazione a gestione familiare che è costata cara a una giovane coppia. Roberto Siddi, 34 anni e la compagna Silvia Saba (30) sono stati arrestati dai carabinieri della stazione di Marrubiu e dai militari del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Oristano.

Il blitz

L’operazione è scattata in questo periodo che solitamente è quello più adatto alla raccolta della canapa. E, dopo alcuni servizi di monitoraggio, i carabinieri sono andati a colpo sicuro e hanno scovato subito la serra artigianale. Durante la perquisizione i militari hanno trovato sette piante di cannabis di circa due metri, già essiccate e private delle infiorescenze, per un peso complessivo di 6,68chili. Inoltre è stato trovato una sorta di laboratorio utilizzato per l’essiccazione della canapa e un macchinario per il confezionamento sottovuoto. Tutto il materiale ritrovato durante la perquisizione è stato posto sotto sequestro; la droga sarà inviata al Reparto investigazioni scientifiche di Cagliari per gli esami previsti che consentiranno l’accertamento del principio attivo nella cannabis.

In Tribunale

La coppia è finita ai domiciliari in attesa della direttissima che si è svolta ieri mattina. In aula era presente il pm Marcello Floris (in sostituzione del pubblico ministero Valerio Bagattini, titolare del fascicolo), dopo la ricostruzione dei fatti da parte del maresciallo dei carabinieri, la giudice Chiara Lai ha convalidato l’arresto e disposto l’obbligo di firma. Le avvocate Barbara Ibba e Gloria Montesi, che assistono la coppia, hanno chiesto termini a difesa per studiare atti e valutare strategie difensive. Dal comando provinciale dell’Arma ricordano che «si è nella fase delle indagini preliminari e che le responsabilità degli indagati saranno vagliate nel corso del processo». E intanto i carabinieri proseguono con le attività di contrasto allo spaccio e di prevenzione nelle scuole, in particolare per spiegare ai ragazzi i rischi sulla salute legati all’assunzione di stupefacenti e i vati risvolti penali.

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