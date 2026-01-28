Serra confessa l’omicidio di Giovanni Musu 

Ha confessato di aver ucciso a coltellate Giovanni Musu e ha chiesto scusa alla famiglia della vittima, ma nelle sue dichiarazioni spontanee – pronunciate ieri mattina davanti al giudice Giorgio Altieri – William Serra non ha saputo (o voluto) spiegare la ragione dell’efferato delitto. Ma la famiglia dell’uomo con tredici fendenti, uno dei quali alla gola, ha già fatto sapere di non essere disposta al perdono.

Interrogatorio

Si è svolto ieri mattina davanti al Gip del Tribunale di Cagliari che ha firmato l’ordinanza di custodia cautelare in carcere del 53enne di Carbonia, arrestato con l’accusa di omicidio. Serra, difeso dall’avvocato Fabio Basile, non ha risposto alle domande del giudice, ma ha rilasciato dichiarazioni spontanee nelle quali ha reso una piena confessione dell’omicidio, chiedendo perdono ai familliari e rendendosi disponibile ad accompagnare i carabinieri a recuperare il coltello, gettato tra la vegetazione del parco del monte Rosmarino durante la fuga la notte tra venerdì 16 e sabato 17 gennaio. Nessun riferimento, però, al movente o alle ragioni del delitto. Proprio sulle ragioni di quanto accaduto stanno ancora lavorando gli investigatori, coordinato dal pubblico ministero Danilo Tronci.

«Nessun perdono»

«Le scuse» ha ribattuto Michele Musu, figlio della vittima, attraverso l’avvocato Marco Zusa, «suonano più come un tentativo di migliorare la propria posizione che come sincero pentimento. Nessun perdono dunque». Il legale ha voluto poi ringraziare la Procura e i carabinieri che non solo si sono prodigati ininterrottamente per arrivare in fretta a individuare il colpevole, ma «non hanno mai fatto mancare una sincera vicinanza al dramma vissuto dal suo giovane assistito, con sincera e umana sensibilità». Le sei sorelle di Giovanni Musu, invece, assistite dall’avvocata Michela Zanda non si accontentano della confessione, ma vogliono «conoscere il motivo per il quale è stato ucciso il loro fratello».

In carcere

L’ordine di custodia cautelare in carcere dell’indagato è scattato dopo una decina di giorni di indagini serrate da parte dei carabinieri della Compagnia di Carbonia e del Nucleo investigativo del Comando provinciale di Cagliari che hanno raccolto numerosi elementi, a partire dalle immagini di alcune telecamere private che mostravano il sospettato uscire incappucciato dal parco in un’ora compatibile con quella dell’omicidio e poi, dopo poco, andare in giro con abiti diversi. La prova dell’accaduto, poi, è arrivata dall’esame del telefonino quando è stato ritrovato un messaggio inviato da Serra con il quale, di fatto, confessava il delitto. I vestiti, con tracce di sangue, sono stati sequestrati dai carabinieri. La vittima, stando ad una prima e sommaria ricostruzione degli inquirenti, sarebbe stata attirata nel parco con il pretesto di un incontro legato alla cessione di cocaina ma poi, giunto sul posto sarebbe stato aggredito con inaudita violenza: almeno tredici fendenti, così ha rivelato l’autopsia, alcuni dei quali in organi vitali, più un profondo taglio alla gola.

RIPRODUZIONE RISERVATA