Serra batte Cocco: è il più giovane sindaco dell’Isola 

È il più giovane sindaco in carica in Sardegna. Emilio Serra, 24 anni, ha vinto la sfida a due con l’uscente Ediberto Cocco ed è il nuovo inquilino del Municipio di Gesturi. Nel paese alle pendici della Giara si è raggiunta la più alta percentuale di votanti dell’intera provincia del sud Sardegna, a indicare una competizione tra i candidati molto sentita dai cittadini. Durante lo spoglio si sono mantenuti numeri costanti, con un allungo vincente per la squadra di Serra verso la metà delle operazioni. Sui 1.084 elettori aventi diritto, i votanti sono stati 842 con una percentuale di 78,60 contro il 75,49% di cinque anni fa. «Siamo entusiasti del grande risultato ottenuto, partiremo da subito per risolvere le problematiche emerse durante questi mesi di confronto con la popolazione – queste le parole a caldo del neo eletto che ribadisce le priorità per il paese –: cercare di incrementare lo sviluppo economico del territorio che servirà da volano al contrasto dell’esodo dei giovani». Dalle sue dichiarazioni emerge un’apertura alla collaborazione: «Saremo sindaco e amministratori di tutti e per questo non potremo prescindere dal confronto costruttivo con la minoranza e dall’ascolto delle necessità di tutti i cittadini».

Della sua lista “Gesturi riparte”, gli eletti sono Fabrizio Porcu (vice sindaco), Giuseppina Busia, Massimiliano Casu, Renato Casula, Eros Cocco, Filippo Giuseppe Deidda, Salvatore Ledda, Mario Medda. L’uscente Ediberto Cocco farà opposizione con altri tre eletti della sua lista: Alberto Pusceddu, Maria Orrù e Bernardo Minnai. «Ringrazio i cittadini che hanno creduto in noi dimostrandoci la loro fiducia, ora è finita la nostra avventura come amministratori ma siamo forti del fatto di aver dato al paese tutte le nostre forze, soprattutto avendo affrontato un periodo difficile come quello del Covid», dice Cocco.

