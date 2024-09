Serpente a spasso nel Largo 

Un lungo serpente in pieno largo Carlo Felice. L’hanno avvistato ieri verso le 19 alcuni passanti a circa metà salita, e hanno chiamato la Polizia locale. Gli agenti hanno individuato il rettile, innocuo e quasi certamente scappato da un’abitazione in cui era custodito illegalmente, e l’hanno infilato in una scatola.

«Non è velenoso e nemmeno stritolatore», spiega il maggiore Massimo La Bruna, «il veterinario ci ha consigliato di liberarlo in campagna e così faremo». Quando ancora non si era sicuri che il colubro sardo fosse innocuo, per afferrarlo gli agenti hanno utilizzato i guanti anti taglio.

