Serie: “Riv4li” 

L'estate non è ancora finita ma è già tempo di prepararsi al ritorno sui banchi di scuola con il trailer ufficiale di “Riv4li”, la nuova serie tv per ragazzi e ragazze creata da Simona Ercolani, presentata in anteprima al Giffoni Film Festival e disponibile solo su Netflix dal primo ottobre.

La serie, ambientata nello stesso mondo narrativo di “Di4ri”, esplora i conflitti dell'adolescenza: le difficoltà dettate dalla costruzione della propria identità, le aspirazioni dei ragazzi schiacciate dalle aspettative degli adulti, le trappole in cui cade chi è vittima di cyberbullismo, i pregiudizi che decretano chi è dentro o fuori dal gruppo. Ma anche i primi amori e la costruzione della propria identità.