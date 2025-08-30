VaiOnline
telecomando
31 agosto 2025 alle 01:01

Serie: “Riv4li” 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

L'estate non è ancora finita ma è già tempo di prepararsi al ritorno sui banchi di scuola con il trailer ufficiale di “Riv4li”, la nuova serie tv per ragazzi e ragazze creata da Simona Ercolani, presentata in anteprima al Giffoni Film Festival e disponibile solo su Netflix dal primo ottobre.

La serie, ambientata nello stesso mondo narrativo di “Di4ri”, esplora i conflitti dell'adolescenza: le difficoltà dettate dalla costruzione della propria identità, le aspirazioni dei ragazzi schiacciate dalle aspettative degli adulti, le trappole in cui cade chi è vittima di cyberbullismo, i pregiudizi che decretano chi è dentro o fuori dal gruppo. Ma anche i primi amori e la costruzione della propria identità.

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Calcio.

Cagliari, la beffa arriva al 95’

La rete di Anguissa non cancella una prova molto positiva 
l Nello sport
sanità

Sangue, donazioni in calo «Venerdì è stato un caos»

Saltato il volo con le sacche, ospedali paralizzati Sardegna sempre più lontana dall’autosufficienza 
Cristina Cossu
Trasporti

Porto Torres-Genova andata e ritorno Il prezzo? 895 euro

Segnalato il caro traghetti anche sulla Olbia-Civitavecchia 
Fabio Ledda
Storie

Via da Houston per abitare a Gavoi «L’America è qui»

Hanno venduto la villa in Texas per amore della Barbagia 
Giorgio Ignazio Onano
La magia

Tra il cielo e il mare: i tuffi spettacolari nelle acque di Masua

Marmeeting dalla torre di Porto Flavia, tutti in barca per la gara mozzafiato 
Angelo Cucca
Regionali

Campania e Puglia, rompicapo Pd

Schlein: «Troveremo la soluzione». Fico e Decaro restano in pole 
Parma

Tommy, libero uno dei rapitori

Ha finito di scontare 20 anni di carcere. La madre del piccolo: «Noi condannati a vita» 
La guerra

Un milione di persone in fuga da Gaza city

Il premier Houthi ucciso in Yemen da un attacco dell’Idf. Nuova protesta a Tel Aviv 