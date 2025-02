Serie di promozioni, Nicolli nuovo vicario 

Coinvolge anche la Questura cittadina, il giro di nomine di dirigenti della Polizia di Stato deciso dal ministero dell’Interno. Da domani sarà in carica il nuovo vicario del questore: quello attuale, Angela Cannavale, promossa dirigente superiore, è ora in attesa di incarico e le subentra Antonio Nicolli, che lascia dunque la dirigenza della Digos. Il successore di quest’ultimo sarà scelto in seguito. Lascia la Questura di via Amat Bibiana Pala, attuale capo di gabinetto, che sempre domani andrà a Sassari come vicaria del questore.

Cambia sede Emanuele Fattori, dirigente della Squadra mobile, dal 25 febbraio a Catania con lo stesso incarico. Gli subentra Davide Carboni, che lascia la direzione della Sezione investigativa dello Sco (Servizio centrale operativo) a Veronica Madau, la quale dal 25 assume l’incarico lasciato lasciato da Carboni allo Sco. Poi la promozione a primo dirigente per Mario Colla (a capo del Reparto mobile) e, a medico superiore, di Raffaella Longobardi.

«Come questore», spiega la numero uno di via Amat, Rosanna Lavezzaro, «è una grande soddisfazione vedere valorizzata la propria squadra. Sono felice per le promozioni assai meritate di collaboratori molto capaci e per la distribuzione degli incarichi».

