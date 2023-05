Serie di furti, coppia nei guai 

Svolta nelle indagini su alcuni furti avvenuti nell’ultima settimana nel pieno centro di Arbus e in un bar di Guspini. Ieri i carabinieri della Compagnia di Villacidro, guidati dal comandante Francesco Capula, hanno denunciato per furto in attività commerciale Roberto Atzori, 42 anni, in concorso con Cinzia Cadeddu (53), ambedue guspinesi. Per l’uomo anche la denuncia per il furto, concluso in maniera maldestra, al bar Smile di Guspini.

Gli ultimi colpi sono stati commessi ad Arbus. Roberto Atzori e Cinzia Cadeddu sono stati immortalati dalle telecamere posizionate all’interno del negozio di abbigliamento Egò di Simona Lampis, e sono considerati responsabili anche del furto nel bar di Chicco Frongia. Ancora in corso, invece, le indagini per rintracciare i responsabili di due tentati furti, uno nella pasticceria Mille Voglie di Cristian Salis e l’altro nella tabaccheria di Costantino Zanda.

Il racconto

I ladri, entrati in azione in piena notte e in rapida successione nelle due attività commerciali a poca distanza l’una dall’altra, sono andati via con un magro bottino. «Rispetto al passato – racconta Frongia, titolare del bar – sono stato fortunato, nessuna vetrina rotta né porta sfondata. Gli ospiti non graditi sono entrati con facilità da una porticina laterale. Si son dovuti accontentare di poche monetine da uno e due euro, recuperate dal registratore di cassa e una manciata di caramelle. Una birra l’ho trovata sul bancone, probabilmente disturbati da qualcuno o da qualcosa non hanno fatto in tempo a consumarla». Diversamente per il negozio di abbigliamento, dove è stata danneggiata la porta d’ingresso e rotta parte della vetrata. Appena dentro hanno puntato il registratore di cassa, ma era vuoto. Sono andati via con alcuni capi di abbigliamento maschile e il disco interno dell’impianto di videosorveglianza che memorizza le immagini. Appena fuori se ne sono liberati buttandolo nel cortile di una casa, ignari che sarebbe stata poi la firma della loro bravata.

Tentativi falliti