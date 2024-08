Serie D, la Cos passa il turno con il gol di Ladu Latte Dolce fuori 

Cos 1

Latte Dolce 0

Costa Orientale Sarda (4-3-1-2) : Xaxa, Servegnini, Piseddu (9’ st Rarinca), Demontis, Sartor (9’ st Aloia), Ladu, A. Loi, Morlando, Derbali, Mattia Floris (9’ st Sulis), Santoro (48’ st Cabiddu). In panchina Maurizio Floris, E. Loi, Caferri, Mameli, Mesina. Allenatore Francesco Loi.

Latte Dolce (4-4-2) : Carta, Sanna, Mudadu, Cabeccia, Dieni (12’ st Pinna), Piredda, Ruggiu, Loru, Grassi, Di Paolo (9’ st Orlando), Odianose. In panchina Marano, Manca, Del Giudice, Pilo, Castro, Sorgente, Kone. Allenatore Gabriele Setti.

Arbitro : Giacomo Pasquetto di Como.

Reti : 19’ pt Ladu.

Note : espulso Sorgente al 41’ st; ammoniti Mattia Floris, Piseddu, Piredda, Rarinca; recupero 1’ pt e 5’ st.

Con una rete di Ladu la Cos supera il Latte Dolce e accede ai 32esimi di finale della Coppa Italia di Serie D. Dopo una fase di studio, al 19’ la Costa Orientale Sarda sblocca il risultato con una deviazione aerea di Ladu su cross di Sartor dall’interno dell’area. A seguire, Sartor in contropiede serve sulla destra Santoro che si accentra ma, col sinistro, calcia debolmente, Carta para. Alla mezzora su cross dalla destra di Di Paolo, semirovesciata di Odianose, Xaxa si distende e devia in angolo.

In avvio di ripresa, botta di Floris che sfiora l’incrocio. La risposta al 4’ di Di Paolo che però non trova lo specchio. Al 15’ Cabeccia verticalizza per Loru che calcia, Xaxa salva ancora. Al 37’ rovesciata di Aloia, palla di poco a lato. Al 41’ espulso Sorgente per fallo su Derbali.

