Serie C Unica, sette società dicono “sì” 

Allarme rientrato, almeno per ora. Il basket sardo, pur a fatica, sta digerendo la riforma Fip che porterà all’istituzione della Serie C unica, caratterizzata da costi più alti rispetto alla C Gold in vigore fino all’ultima stagione.

L’incontro di inizio settimana tra il presidente della Federbasket regionale Tore Serra e i club ha avuto esiti incoraggianti. Sconto sui parametri (da 2500 a 2000 euro), premi Nas dimezzati per i giocatori delle annate 2002 e 2003, conferma di uno sbocco in B Interregionale attraverso dei concentramenti nazionali (12 promozioni per 16 division), e, soprattutto, 9 posti garantiti nella C Unica che, dal 2024/25, assumerà i connotati di un campionato nazionale, ristabilendo, di fatto, il format della vecchia C1: questi gli argomenti che stanno indirizzando 7 società verso il sì: si tratta di Ferrini, Antonianum, Olimpia, Calasetta, Torres, Alghero e Astro (invitata dalla D).

Qualche riserva in più, al momento, per Elmas, Sant’Orsola e Sennori. Va verso la rinuncia, invece, il Buk Uri, che potrebbe però essere rimpiazzato dalla Santa Croce Olbia.

L’obiettivo del Comitato è quello di superare le ultime ritrosie dei club per arrivare entro alla scadenza dei termini per le iscrizioni (25 luglio) a definire le 12 partecipanti richieste dalla Federazione. Per riuscire a completare i quadri si cercherà di attingere su base volontaria ancora dalla Serie D. La strada è ancora lunga, ma dalle parti di via Rockefeller filtra finalmente un cauto ottimismo.



