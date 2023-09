Serie C, l’Isola non arriva a quota 12 

Saranno undici le formazioni al via della prossima Serie C unica di basket maschile. La Fip regionale ha ufficializzato date, partecipanti e formula del massimo torneo sardo, che scatterà il prossimo 1° ottobre (il calendario non è ancora stato compilato) e si articolerà in tre fasi: regular season, con gare di andata e ritorno, playoff e playout.

Ai nastri di partenza ci saranno le “reduci” dell’ultima C Silver, ovvero Ferrini Delogu Legnami (campione uscente), Olimpia Cagliari, Antonianum, Elmas, Calasetta, Torres, Sant’Orsola e Cus Sassari. A loro si aggiungeranno le novità Astro (iscritta su invito), Dinamo Academy Alghero e Sennori (promosse al termine della scorsa Serie D). Nulla da fare invece per il Buk Uri, che ha optato per una dolorosa rinuncia.

Non essendo stato raggiunto il numero minimo di compagini iscritte, fissato a 12 dalla Federbasket nazionale, il campionato non potrà offrire uno sbocco diretto in B Interregionale.

Per ottenere la promozione, dunque, la squadra campione regionale dovrà passare attraverso uno spareggio con la vincente del girone friulano, ugualmente “sottodimensionato”. La gara d’andata si disputerà nell’Isola l’8 o il 9 giugno, con sfida di ritorno a campo invertito la settimana successiva.



RIPRODUZIONE RISERVATA