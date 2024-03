Serie C, dal 23 i playoff: in otto per la promozione 

La Serie C femminile di volley ha completato la prima fase. Il massimo campionato regionale, venti squadre divise in due gironi, ha espresso le otto formazioni che disputeranno la volata verso la promozione. Due gironi da quattro a partire dal 23 marzo, finale tra le prime per un posto in serie B2. Le altre giocheranno per la salvezza.

Il Volley Sorso ha dominato il girone A con un percorso da record. Persa la prima partita ha vinto le successive diciassette lasciando appena un set alle avversarie. Alle sue spalle la Gymland Oristano e la Pallavolo Sanluri. Il quarto e ultimo biglietto lo ha staccato in volata lo Sporting Club Su Planu, decisivo il punto nella sconfitta per 3-2 di sabato scorso con lo Junior Volley Sassari. Superato all’ultimo turno il Donori 2001, crollato nel finale con cinque sconfitte consecutive.

Il girone B ha vissuto duello per il primato tra Quadrifoglio Porto Torres e Aquila Cagliari, che compie ottant’anni, ed è la seconda società affiliata nella storia della Federvolley. Partenza sprint dell’Aquila con tredici vittorie consecutive, poi il rallentamento, con tre sconfitte nelle ultime cinque partite che ha favorito il sorpasso della squadra turritana. Più indietro, ma non troppo, la Tespiense Quartu. Altro duello per il quarto posto con il sorpasso nell’ultima giornata della Gymnos Cagliari che ha battuto 3-0 nello scontro diretto il Volley Iglesias.

