Serie C amara per Tharros e Caprera 

Giornata amara per Tharros e Caprera nel campionato di serie C (girone A). Le oristanesi cedono in casa al Moncalieri, le isolane vengono travolte a Lumezzane. In Eccellenza la Torres resta al comando.

Ancora sconfitte

Altra battuta d’arresto per la Tharros (la seconda di fila), ko in casa 2-0 col Moncalieri. Le biancorosse, in attesa di recuperare la gara con lo Spezia il 20 marzo, sono scivolate al quartultimo posto, che condividono proprio con le liguri, e domenica faranno visita all’Accademia Vittuone. Sconfitta (la quarta consecutiva) anche per il Caprera, che incassa un severo 9-1 dalla vicecapolista Lumezzane (gol della bandiera di Sjostrom). Le ragazze di Angelo Cossu sono ripiombate al penultimo posto e nella ventesima giornata riceveranno la leader Orobica Bergamo.

Sempre in vetta

In Eccellenza la seconda giornata di ritorno conferma la leadership della Torres. Un gol di Padovano decide la sfida di Pula e lancia la squadra di Pier Paolo Casu a quota 26 punti, con due di vantaggio sulla Real Sun Service che non ha avuto problemi a piegare il Selargius 15-0: a segno con un poker Shaheen, Iannetti (tripletta), Palmas, Garau e Zucca (una doppietta a testa), Manunta e Lepori.

Cade invece l’Athena Sassari nel posticipo giocato ieri a Uri: l’Atletico impone il 3-2 alle sassaresi e guadagna il quarto posto grazie alle reti di Donara, Piras e Gervasi, che rendono inutile la doppietta di Marques. Torna al successo la Pgs Audax Frutti d’Oro con un netto 5-0 sul Maracalagonis: due doppiette di Pinna e Cammarota e il sigillo di Serra valgono i tre punti e il sesto posto alle spalle del Pula, con sei lunghezze di vantaggio sul Tortolì che domenica ha riposato. Nel prossimo turno, a partire dai tre anticipi di domani, il big match è tra Athena Sassari e Real Sun Service che si affrontano in una sfida che è più di un derby, a distanza di tre settimane dalla finalissima di Coppa Italia. La capolista Torres domenica riceve invece l’Atletico Uri per tentare l’allungo. Completano il programma del sabato le sfide tra Selargius e Pgs Audax Frutti d’Oro e tra Tortolì e Pula, mentre il Maracalagonis osserva il turno di riposo.

Intanto mercoledì si è tenuto a Oristano il raduno delle trentuno convocate della Rappresentativa sarda in preparazione del Torneo delle Regioni in programma in Liguria dal 23 al 29 marzo. La Sardegna è inserita nel girone C con Campania, Sicilia e Marche.

RIPRODUZIONE RISERVATA