Serie C: 21 squadre  in campo da marzo 

Prenderà il via domenica 5 marzo la Serie C di tennis a squadre. Nel maschile giocano quattordici squadre suddivise in due gironi, mentre il femminile si disputa su un girone a sette. Nel girone A maschile si daranno battaglia Ct Decimomannu, Tc Novelli, Quattro Mori Tennis Team, Tc 70 Oristano e Poggio Sport Village, Ct Macomer e Tc Alghero (promossa dalla D1); nel B, i campioni regionali del Tc Moneta se la vedranno con Tc Cagliari A (finalista 2022), Tennis Elmas, Tc Arzachena e con le neopromosse Tc Assemini, Tc Tempio e Tc Cagliari B. Le prime due di ogni girone vanno ai playoff, quinte e seste ai playout, le settime retrocedono. Nel femminile si affronteranno le campionesse uscenti del Ct Decimomannu, Tc Cagliari A, Sporting Ct Quartu, Quattro Mori, le neopromosse Tc Terranova A e Tc Ghilarza, e il Tc Alghero (retrocesso, ma ripescato per la rinuncia della Torres). La prima vince il titolo, le ultime due vanno in D1.

Francese cresce

Brilla Elena Francese nel J30 di Dublino. Nell'Itf giovanile disputato sul cemento irlandese, la 14enne neotesserata del Tc Cagliari ha raggiunto la semifinale, mettendo in fila la testa di serie numero 1 Macy Denney-Richards (6-4, 6-2), Carolina Mequita (6-1, 6-0) e Tegan Bush (6-4, 6-2), prima di ritirarsi per infortunio sul 7-6(1), 6-7(2), 0-2 contro Elizabeth Evans

Open a Sassari

Ha preso il via lunedì il Torres Tennis Open. Oltre 150 tennisti si daranno battaglia sui campi in terra battuta del circolo sassarese, con dieci Seconda categoria iscritti al tabellone maschile e sette al femminile. Finali in programma domenica 26 febbraio.