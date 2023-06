serie b1M, torres e tc cagliari in finale 

Torres in finale. I sassaresi sbancano 4-2 i campi del Ct Lucca e si qualificano per l’atto decisivo contro il Tennis Macerata (andata domenica in casa, ritorno sette giorni dopo nelle Marche): in palio la promozione in A2 maschile a squadre. Si spegne il sogno del Tc Alghero, che perde in casa al doppio di spareggio 10-6 nel match tie-break contro il Ct Bari. In finale ci sarà il Tc Cagliari, che affronterà l'Outline Tennis School (4-0 al Ct Maglie), con andata a Lecce.

In B2 maschile, equilibrio tra Tc Sale e Tc Porto Torres. Nell'Alessandrino finisce 3-3 e il 2 luglio i turritani potranno giocarsi in casa le loro carte-promozione. Nel femminile, la Torres vince 3-1 a Roma contro il Tc Parioli e domenica può festeggiare la salvezza a Sassari potendo contare su due risultati su tre.

In C, Poggio Sport Village maschile e Ct Decimomannu femminile prenotano la prima promozione in B2. Il Poggio batte 6-0 il Ferratella e domenica a Roma basterà un match vinto per far partire la festa. Stessa situazione per Decimo, che cala il poker sui campi del Capanno Academy di Latina e cercherà il punto conclusivo sui propri campi. Sconfitto 4-2 il Tc Moneta in casa del Cus Genova, ma i ragazzi di Asara hanno le carte in regola per ribaltare il risultato.

