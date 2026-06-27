Serie B1M, entra il Tc Cagliari 

Domenica di spareggi per le sei squadre sarde impegnate nella Serie B di tennis. Per la B1 maschile, entra in gara il Tc Cagliari, che dopo aver vinto il girone, gioca l'andata dello spareggio-promozione sul campo del Tc Rungg, reduce dalla vittoria al doppio di spareggio contro il Perugia. Per il playout, serve una vittoria per il Tc Porto Torres, che dopo aver perso 4-2 in casa l'andata contro il Momy Sport Village, deve sbancare i campi di Rivalta di Torino per mantenere la categoria. Finale d'andata nella B1 femminile anche per il Tc Cagliari A, che vola a Pistoia per inseguire la promozione. Nel primo turno, le toscane hanno eliminato le sassaresi della Torres. In B2 maschile, ritorno da dentro o fuori per il Poggio Forte Village, che dopo il 5-1 casalingo deve conquistare due punti per festeggiare la promozione a Barletta, mentre al Tc Cagliari basta un pareggio casalingo contro il Ct Civitanova per salvarsi, dopo la vittoria per 4-2 conquistata nelle Marche. In B2 femminile, dopo il 3-1 dell'andata, il Ct Decimomannu sfida le Rangers sui campi del Tennis Comunali Vicenza: in palio la salvezza.
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