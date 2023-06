Serie B1, il Tc Cagliari ospita il Ct Lanciano 

Il campionato di B a squadre sfrutta la festività. In B1, il Tc Cagliari riceve la visita del Ct Lanciano, mentre le altre tre compagini sarde varcano il Tirreno: il Tc Alghero, capolista a punteggio pieno, gioca sui campi del Tc Palermo 2; trasferta pugliese per il Tc Terranova, in casa del Ct Maglie; Torres Tennis impegnata al Jc Next Gen di Marina di Massa. In B2 maschile, match casalingo per il Tc Porto Torres che cerca il poker contro il Tc Viterbo. Impegno sui campi di casa anche per la Torres femminile in B2: a Sassari arriva il Ct Rovereto.

Intanto in Serbia, Lorenzo Carboni è sconfitto nel primo turno dell'Itf di Kursumlijska Banja. L'algherese, bravo a superare le qualificazioni, ha perso 6-4, 6-2 all'esordio nel main draw contro l'argentino Lautaro Midon.

Wheelchair ad Alghero

Il cileno Jaime Sepulveda, la cinese Jinlian Huang e il campione italiano Alberto Saja sono i vincitori dell'Alghero Open 1, il primo dei due tornei Itf Future di wheelchair tennis in corso di svolgimento sul green set del Tc Alghero. Nel doppio femminile, titolo per la ploaghese Marianna Lauro in coppia con l'austriaca Christina Pesendorfer, su Giulia Valdo e l'israeliana Shiran Madar. Da oggi, via sugli stessi campi al Riviera del Corallo Open con i sardi Lauro, Maria Paola Tolu, Luca Arca, Mario Cabras e Alberto Corradi.