Serie B, vince solo il Tc Cagliari: doppio successo 

Non è stata positiva la domenica delle squadre sarde di tennis nel quarto turno di Serie B. Due vittorie, tre pareggi e quattro sconfitte il bottino complessivo. Le vittorie sono arrivate in B2, grazie al Tc Cagliari. Nel girone 7 maschile, percorso netto con il 6-0 sui campi del Ct Nardò grazie alle vittorie in singolare di Alessandro Mondazzi, Riccardo Ciulli, Alexander Donski ed Edoardo Pilia, e dei doppi Donski/Ciulli e Mondazzi/Diego Pinna. Nel girone 3 femminile, poker a Monte Urpinu firmato da Gabriela Vianna Ce, Barbara e Marcella Dessolis, con le due sorelle che si sono ripetute anche in doppio. Pareggio nel girone 1 di B1 maschile per la prima squadra cagliaritana, 3-3 in casa contro lo Sporting Club Biscieglie 2.0, grazie ai singolari di Nicola Porcu e Lorenzo Rocco e al doppio Lautaro Falabella/Giacomo Crisostomo. In B1 maschile, il Tc Porto Torres perde 6-0 a Barletta (girone 2), mentre arriva un pareggio casalingo per il Tc Terranova contro il Tennis Modena. Di Federico Salomone e Mats Moraing in singolo e in doppio i punti olbiesi. Nel girone 1 di B1 femminile, Andrea Gamiz Perez protagonista nel 2-2 casalingo della Torres contro la Canottieri Casale: la venezuelana ha vinto il suo singolare e il doppio in coppia con Carolina Cicu. In B2 maschile, sconfitta interna per il Poggio Forte Village, 4-2 per mano dello Junior Milano. Di Nicolas Parizzia e della coppia Parizzia/Jaume Pla Malfeito i punti dei padroni di casa. Nel girone 7, il Tc Moneta perde 4-2 a Napoli, con il singolare vinto da Matteo Viola e il doppio conquistato dallo stesso Viola con Marco Dessì. Nella Serie B2 femminile, girone 3, il Ct Decimomannu perde 3-1 a domicilio contro il Tc Sinalunga. Di Elena Barbulescu l'unico punto per le padrone di casa.

Spareggi in Serie C

Ct Decimomannu e Quattro Mori Tennis Team prenotano il pass per la fase nazionale di Serie C maschile. Nell'andata dei playoff, Decimomannu ha sbancato per 6-0 i campi dello Sporting Ct Quartu, mentre il Quattro Mori vince 5-1 a Elmas. Risultati netti anche nei playout, con il Tc Alghero che si impone 5-1 a Macomer, mentre l'Easy Tennis supera il Poggio Sport Village con lo stesso risultato a Quartucciu. I match di ritorno si giocheranno domenica.



